Neid: DFB-Team hat kein Torwartproblem

Die deutschen Fußballerinnen treten zum zweiten Mal im Wembleystadion an. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch (05.06.2019) mitteilte, bestreitet das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am 9. November (18:30 Uhr) in London ein Freundschaftsspiel gegen England, wo in zwei Jahren die nächste Frauen-Europameisterschaft stattfindet. Schon im November 2014 standen sich die "Lionesses" und Deutschland in Wembley gegenüber. Vor 45.619 Fans gewann die deutsche Auswahl mit 3:0. | 06.06.2019 10:37