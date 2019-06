Deutschlands Titelträume platzen gegen Schweden

Schweden egalisiert nach Hegering-Patzer

Nicht viel, eigentlich gar nichts, deutete bis zum diesem Zeitpunkt darauf hin, dass das DFB-Team die Kontrolle über das Geschehen würde verlieren können. Doch dann verschätzte sich Innenverteidigerin Marina Hegering bei einem langen Ball von Linda Sembrant, sodass Jakobsson plötzlich freie Bahn in Richtung deutsches Tor hatte. Und diese Chance ließ sich die frühere Bundesliga-Spielerin des BV Clopppenburg (von 2013 bis 2014) nicht entgehen. Sie überwand Schult mit einem Schuss ins lange Eck (22.). Es war das erste Gegentor der Wolfsburgerin bei dieser WM. Und es verunsicherte den Rekordeuropameister merklich. Fortan mangelte es ihm in der Vorwärtsbewegung an Passsicherheit und in der Abwehr an Stabilität. So musste Schult gegen Stina Blackstenius den Rückstand verhindern (36.), nachdem die vor ihr postierte Viererkette ein weiteres Mal Abstimmungsprobleme offenbart hatte. Das 1:1 zur Halbzeit war aus deutscher Sicht durchaus als glücklich zu bezeichnen.

Blackstenius trifft kurz nach der Pause

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg wechselte zur zweiten Hälfte Marozsán für Linda Dallmann ein. Doch bevor die Edeltechnikerin erstmals eine Kostprobe ihres großen Könnens geben konnte, lagen sich die Schwedinnen zum zweiten Mal in den Armen. Jakobsson hatte gefühlvoll auf Fridolina Rolfö geflankt, deren Kopfball konnte Schult zwar noch parieren, aber im Nachschuss war Blackstenius zur Stelle (48.). Der Rückstand machte die ohnehin knifflige Aufgabe gegen die in den Zweikämpfen sehr griffigen, taktisch disziplinierten und fußballerisch überlegt auftretenden Skandinavierinnen noch schwerer.

Youngster Oberdorf vergibt große Chance zum 2:2

Und Deutschland fand praktisch keine Lösungen, den gegnerischen Defensivverbund unter Druck zu setzen. Marozsán war statt der erhofften Taktgeberin ein Fremdkörper im deutschen Spiel. Der noch nicht ausgeheilte Zehenbruch machte ihr offenbar sehr zu schaffen. So mangelte es den Angriffen des Teams von Voss-Tecklenburg, deren Gesichtszüge sich minütlich verfinsterten, an Ideen und Tempo. Nahezu alles blieb Stückwerk. Schweden war dem 3:1 näher als die DFB-Auswahl dem Ausgleich. Beispielsweise in der 78. Minute, als Blackstenius frei vor Schult auftauchte, jedoch an der Schlussfrau scheiterte. Die vergebene Großchance sollte sich aber nicht rächen. Zwar besaß die eingewechselte Lena Sophie Oberdorf nach einem Marozsán-Freistoß per Kopf noch die Riesenmöglichkeit zum Ausgleich. Dass die 17-Jährige unbedrängt aus wenigen Metern das Ziel verfehlte, es war irgendwie sinnbildlich für den zu unentschlossenen Auftritt Deutschlands an diesem Abend.