Deutschland müht sich zum Sieg gegen China

Chinas Spielweise behagt Deutschland gar nicht

Das Spiel vor 15.283 Zuschauern entwickelte sich in der Folge ganz anders, als es wohl im Matchplan von Trainerin Voss-Tecklenburg gestanden hatte: An der Seitenlinie schüttelte sie nicht nur einmal unzufrieden den Kopf. Chinas defensiv ein- und aufgestelltes Team unterband den deutschen Spielaufbau immer wieder mit harter Zweikampfführung. Nicht nur Dzsenifer Marozsán, Alexandra Popp und Simon bekamen das schmerzhaft zu spüren.

Die Spielerinnen des DFB-Teams agierten zunehmend nervös und konfus, von den erfahrenen Marozsán und Popp war vorne nichts mehr zu sehen. Die auf Konter lauernden Chinesinnen profitierten ihrerseits von Fehlern in der deutschen Abwehr, nutzten die sich daraus ergebenen Chancen aber nicht: Shanshan Wangs Schuss aus spitzem Winkel wurde geblockt (14.), Yang Lis Versuch aus 15 Metern landete am rechten Pfosten (44.) - und in der Nachspielzeit vertändelten die Asiatinnen im Strafraum, anstatt aus freier Schussbahn abzuschließen.

Chinesische Abwehr hält lange dicht

Zum zweiten Abschnitt nahm Trainerin Voss-Tecklenburg die angeschlagene Simon aus dem Team, für sie verteidigte hinten links Lena Oberdorf. China hatte nach einem Foul von Sara Doorsoun schon vor der Pause die verletzte Jiahui Lou auswechseln müssen, brachte nun Shanshan Wang für Wei Yao. Auf dem Platz änderte sich zumindest etwas: Die deutsche Abwehr machte keine Fehler mehr, ließ keine Chancen der Chinesinnen mehr zu. Da die Asiatinnen ihrerseits aber den eigenen Strafraum weiter genauso konsequent abschirmten, wie sie konsequent in die Zweikämpfe gingen, kam das DFB-Team zunächst nur zu ungefährlichen Versuchen aus der Distanz. Popp (47.) und Däbritz (56., 61.) blieben glücklos.

Erleichterung und eine wichtige Erkenntnis

Mit Gwinns Treffer nach einer Marozsán-Ecke in der 66. Minute änderten sich dann die Vorzeichen: Das DFB-Team verlegte sich aufs Verteidigen, China lief vergeblich an. In der gesamten zweiten Halbzeit brachten die Asiatinnen keinen Schuss aufs Tor von Almuth Schult zustande. "Wir haben uns durchgebissen und am Ende verdient gewonnen", befand Spielführerin Popp nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichterin Marie-Soleil Beaudoin aus Kanada. Die Anspannung in den Gesichtern der deutschen Spielerinnen wich langsam, Erleichterung machte sich breit - verbunden mit der Erkenntnis, dass im nächsten Spiel gegen Spanien am Mittwoch (12.06.2019, 18:00 Uhr) vieles besser werden muss, um den zweiten WM-Sieg einfahren zu können. Diese Partie werde ihre Mannschaft "mit frischem Mut und neuer Energie" angehen, sagte Voss-Tecklenburg. Ob alle Spielerinnen, die gegen China Blessuren davontrugen, bis zum Anpfiff wieder fit werden, wird sich erst in den kommenden Tagen zeigen.