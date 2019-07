10:46 min | 07.07.2019 | Das Erste USA verteidigen WM-Titel – die Highlights Die USA sind zum vierten Mal Weltmeister. Das Team musste allerdings richtig arbeiten, um sich am Ende mit 2:0 gegen kämpferische Niederländerinnen durchzusetzen. Symptomatisch: Ein Elfmeter war der "Dosenöffner".

WM-Finale

USA zum vierten Mal Weltmeister - Niederlande chancenlos

von Florian Neuhauss

Die US-Amerikanerinnen haben sich den vierten Weltmeister-Stern geholt. In einem einseitigen Finale bezwangen sie die Niederländerinnen, die praktisch ohne eigene Chance blieben.

Mission completed! Die USA sind ihrer Favoritenrolle gerecht und zum vierten Mal Weltmeister im Frauenfußball geworden. Die Mannschaft von Trainerin Jill Ellis setzte sich am Sonntagabend (7.7.19) souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Niederlande durch. Im Grand Stade de Lyon bekam der Europameister, der erst zum zweiten Mal überhaupt bei einer WM-Endrunde dabei war, deutlich seine Grenzen aufgezeigt - auch wenn die US-Amerikanerinnen einen Elfmeter brauchten, um in Führung zu gehen. US-Star Megan Rapinoe verwandelte sicher, holte sich damit den Goldenen Schuh als beste Torschützin und wurde auch noch als beste Spielerin des Turniers ausgezeichnet. Die Bronzemedaille hatte sich am Vortag Schweden mit einem 2:1 gegen England gesichert.

Van Veenendaal hält ihren Kasten sauber

Die Niederländerinnen hielten zu Beginn der Partie gut mit - mit konsequenter Zweikampfführung, aber auch spielerisch. Ihren Anteil daran hatte Lieke Martens, die das Abschlusstraining noch angeschlagen ausgelassen hatte. Je länger die Partie dauerte, umso deutlicher wurde jedoch die Dominanz der US-Amerikanerinnen. Der Europameister konzentrierte sich auf die Defensivarbeit und ließ so in der ersten halben Stunde trotzdem nur eine Chance zu. Nach einer Ecke kam Julie Ertz aus dem Gewühl volley zum Abschluss, aber Sari van Veenendaal, die nach der Partie als beste Torhüterin ausgezeichnet wurde, reagierte geistesgegenwärtig (28.).

Die Keeperin rückte danach in den Fokus. Zehn Minuten später parierte sie erst gegen Samantha Mewis und kurz darauf auch noch gegen Alex Morgan. Beide Male hatte Rapinoe den Ball scharf über links hereingegeben. "Baby Horse" Morgan feuerte in der 40. Minute vom Sechzehner, wieder hielt van Veenendaal. Die Niederlande hatten zwar einige Konterchancen, besonders über die flinke Lineth Beerensteyn, US-Keeperin Alyssa Naeher wurde aber nicht ernsthaft gefordert.

Rapinoe zeigt keine Nerven

Die zweite Hälfte war zunächst ereignisarm. Und auch nach einem Zusammenstoß zwischen Morgan und Stefanie van der Gragt im Strafraum entschied Schiedsrichterin Stephanie Frappart zunächst lediglich auf Eckball. Doch Videoassistent Carlos del Cerro Grande meldete sich aus Paris. Nach Ansicht der Wiederholung entschied die Französin zu Recht auf Elfmeter. Rapinoe trat an, verlud van Veenendaal und brachte die USA mit 1:0 in Front (62.). Kurios: Es war der erste verwandelte Strafstoß in einem WM-Finale. Rapinoe erhielt den Goldenen Schuh, weil ihren sechs Toren weniger Spielzeit gegenübersteht als bei Morgan, die auch sechsmal getroffen und gleich viele Treffer vorgelegt hatte.

Lavelle macht den Deckel drauf

Die Niederländerinnen versuchten sich an einer schnellen Antwort, doch Vivianne Miedema brauchte zu lange für den Abschluss (65.). Und vier Minuten später war die Partie entschieden. Rose Lavelle spazierte durchs Mittelfeld der Europäerinnen und schoss von kurz vor dem Strafraum wuchtig und platziert ins rechte Eck - van Veenendaal war wieder chancenlos (2:0/69.). In den folgenden Minuten hätte es ganz bitter werden können für den Außenseiter, doch Tobin Heath (71.) und Morgan (72.) verstolperten, Crystal Dunn scheiterte an der Torhüterin (76.). Heath verpasste es auch danach, das Ergebnis deutlicher zu gestalten. Für die unglücklich agierende Angreiferin kam in den Schlussminuten Carli Lloyd aufs Feld. Die 36 Jahre alte Ikone des US-Fußballs konnte sich so mit ihrem 280. Länderspieleinsatz von der WM-Bühne und als Weltmeisterin verabschieden.