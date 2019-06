Erster WM-Einsatz für Schiedsrichterin Steinhaus in Frankreich

Bundesliga-Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus kommt bei der Frauenfußball-Weltmeisterschaft in Frankreich am Mittwoch (12.06.19) zum ersten Mal zum Einsatz. Die 40-Jährige aus Langenhagen bei Hannover wird in Nizza um 21.00 Uhr das zweite Gruppenspiel der Gastgeberinnen gegen Norwegen leiten. Das teilte der Fußball-Weltverband FIFA am Montag mit. Als Assistentinnen an den Linien sind Katrin Rafalski und die Griechin Chrysoula Kourompylia angesetzt. | 10.06.2019 15:10