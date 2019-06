00:39 min | 06.06.2019 | Das Erste Dzsenifer Marozsán – "eine unglaubliche Technikerin" Wichtiger Mensch für die Mannschaft und bekannt für ihre Flatterbälle aus der Distanz, die jede Torhüterin vor Herausforderungen stellt: Dzsenifer Marozsán.

Spanien wartet - Marozsán weiter fraglich

Bei der Pressekonferenz in Lille wurde klar: Die deutschen Frauen kennen Stärken und Schwächen des nächsten Gegners Spanien. Ungewiss sind hingegen die Einsatzchancen der angeschlagenen Dzsenifer Marozsán.

Kann Dzsenifer Marozsán am Mittwoch (12.06.19, 18.00 Uhr, Liveticker auf sportschau.de) in Valenciennes gegen Spanien spielen, oder kann sie nicht? Diese Frage stand im Mittelpunkt des Interesses, als der DFB am Pfingstmontag (10.06.19) die Medienvertreter zur turnusmäßigen Pressekonferenz ins Teamhotel in Lille geladen hatte.

Marozsáns Einsatz ungewiss

Allein: Weder Pressesprecherin Annette Seitz noch die beiden Podiumsgäste Patrik Grolimund (Co-Trainer) und Verteidigerin Kathrin Hendrich konnten oder wollten hierzu eine verlässliche Aussage machen. "Es wird von Tag zu Tag beobachtet. Mehr können wir nicht dazu sagen" beschrieb Seitz die Auswirkungen der offensichtlichen Knöchelverletzung der deutschen Spielmacherin.

"Am Nachmittag im Training wird sie sich belasten. Wir schauen dann, wie der Knöchel reagiert", ergänzte Grolimund.

Gegner Spanien ist bekannt

Ansonsten brachte die PK wenig neue Erkenntnisse. Außer, dass man im deutschen Team sicher ist, die Spanierinnen gut zu kennen. "Ich habe schon oft gegen sie gespielt", meinte Hendrich, und Grolimund erklärte: "Der Spielstil der Spanierinnen ist bekannt. Er zieht sich ja durch die Ausbildungsteams in den U-Mannschaften bis hinauf zu den Seniorenspielerinnen und ist im Grunde immer gleich."

Angesprochen auf die deutschen Abwehrwackler im ersten WM-Spiel gegen China beschwichtigten die Podiumsgäste. "Man muss bedenken, dass wir einige im Team haben, die ein bisschen nervös waren. Es war schließlich für viele der erste WM-Auftritt überhaupt", meinte Hendrich. Und Grolimund zeigte sich zufrieden mit den gesammelten Erkenntnissen: "Diese Spielerinnen sind jung und müssen Erfahrungen sammeln. Das haben sie jetzt schon einmal in einem schwierigen Match getan. Das ist sehr wertvoll.