Sieg gegen China: Die Jüngste weist den Weg

"MVT" kritisiert ihr Team deutlich

Die Bundestrainerin übte aber auch Kritik am eigenen Team: "Es lag nicht nur an der Härte, das wäre mir zu einfach." Die 51-Jährige bemängelte "unnötige Fehlpässe und lange Bälle, die schnell wieder zurückkamen. Das kann das Team besser. So haben wir uns selbst rausgebracht."

Angesprochen durfte sich dabei besonders Doorsoun fühlen - und die zeigte sich nach mehreren dicken Böcken im Spielaufbau einsichtig. "Wir hatten viele individuelle Fehler, auch von mir", gestand die 27-Jährige ein. Umso größer war ihre Erleichterung, "dass wir die Fehler in der zweiten Hälfte abgestellt haben und Giuli den Ball reingehauen hat".

Popp: "Jetzt sind wir im Turnier drin"

Die DFB-Frauen bejubeln den Treffer von Giulia Gwinn.

Nicht unterschlagen werden darf allerdings, dass die deutschen Frauen trotz des Sieges auch in der zweiten Hälfte nicht zu überzeugen wussten. "MVT" versuchte zwar alles, doch ob ihr Team nun im 4-4-2, 4-5-1 oder mit defensiver Dreierkette agierte, so recht in Fahrt kam das Spiel nicht. Was sicher auch daran lag, dass man Marozsán die frühe Verletzung deutlich anmerkte. Doch ihre Ecke war es, die über Umwege bei Gwinn landete und so zum Tor führte. "Bezeichnend" fand es Leupolz, dass eine Standardsituation das Spiel entschied. "Wir haben Glück gehabt, dass die Chinesinnen nicht in Führung gegangen sind. Aber am Ende ist nur wichtig, dass wir gewonnen haben", sagte Sara Däbritz und Kapitänin Popp fügte hinzu: "Jetzt sind wir im Turnier drin."

Voss-Tecklenburg: "Widerstände überwinden"

Darauf setzt auch Voss-Tecklenburg: "Es ist wichtig, dass wir diese Erfahrung gemacht haben. Auf unserem Weg müssen wir Widerstände überwinden. Und die Mannschaft war bereit, sich durchzubeißen." Gegen die Spanierinnen erwarte ihr Team wieder "eine ganz andere Mannschaft". Bis Mittwoch (12.6.2019/18 Uhr) gelte es nun, wieder körperlich und geistig frisch zu werden. Welche Spielerinnen ihr gegen die Ibererinnen zur Verfügung stehen, zeigt sich erst in den kommenden Tagen. So oder so will "MVT" das Gute aus dem Spiel ziehen - womit wir wieder bei den Jüngsten wären. Auf die war gegen China nämlich Verlass.