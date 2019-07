Deutsches Team

Lena Goeßling tritt aus Nationalmannschaft zurück

Die 33 Jahre alte Abwehrspielerin Lena Goeßling vom Bundesligisten VfL Wolfsburg beendet ihre Karriere in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft - nach 106 Länderspielen und zehn Toren. "Ich habe der Bundestrainerin mitgeteilt, dass ich in Zukunft nicht mehr für die Nationalmannschaft zur Verfügung stehe", sagte Goeßling. Ihr Entschluss kommt nicht überraschend.

22 Jahre alt war Lena Goeßling, als sie am 28. Februar 2008 ihr erstes Länderspiel für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen bestritt: Beim 2:0 gegen China in Freiburg wurde sie damals eingewechselt. Am 12. Juni 2019 ging die nun 33-Jährige bei ihrem einzigen WM-Einsatz in Frankreich gegen Spanien (1:0) in der 80. Minute vom Platz. Ihr letztes, ihr 106. Länderspiel war damit Geschichte.

Zwischen diesen beiden Partien liegen nicht nur mehr als elf Jahre, sondern eine Zeit voller Höhen und Tiefen. So gewann Goeßling mit der DFB-Elf 2013 die Europameisterschaft und 2016 die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Rio. Den Traum vom WM-Titel erfüllte sie sich dagegen nicht: Bei ihren drei WM-Teilnahmen 2011, 2015 und 2019 schied Deutschland zweimal im Viertelfinale und einmal im Halbfinale aus.

"Für mich ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen"

Nach dem 1:2 gegen Schweden im WM-Viertelfinale in Rennes am vergangenen Samstag (29.06.19) vergoss Goeßling Tränen der Enttäuschung. Sie wusste wohl in dem Moment, als das WM- und Olympia-Aus feststand, bereits: "Es ist vorbei, meine Zeit im Nationalteam war gestern." Ihren Entschluss, das DFB-Trikot in Zukunft nicht mehr zu tragen, teilte sie Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg laut DFB in einem persönlichen Telefonat mit.

"Schon während der WM habe ich mich mit dem Gedanken beschäftigt. Mir war es wichtig, das Ende des Kapitels Nationalmannschaft selbst zu bestimmen. Für mich ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, ab sofort liegt mein Fokus auf dem Verein. Ich durfte viele tolle Momente in der Nationalmannschaft erleben und bin dankbar, ein Teil dieser Geschichte gewesen zu sein", wird Goeßling auf der DFB-Homepage zitiert.