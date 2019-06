Deutsches Team

DFB-Team im Viertelfinale gegen Schweden

Die deutsche Frauennationalmannschaft trifft im Viertelfinale der Fußball-WM in Frankreich auf Schweden. Die Skandinavierinnen setzten sich am Montag in Paris in ihrem Achtelfinale mit 1:0 gegen Kanada durch. Die Partie in der Runde der letzten Acht wird am Samstag (29.6.19, 18.30 Uhr live im Ersten und im Stream auf sportschau.de) in Rennes angepfiffen.

Diesmal musste das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nur zwei Tage warten, bis der Gegner in der nächsten Runde feststeht. Die Schwedinnen reisen nach dem denkbar knappen Erfolg gegen Kanada morgen von Paris aus in die Bretagne, um sich vor Ort auf das Viertelfinale vorzubereiten. Die DFB-Frauen sind bereits seit Sonntag in Rennes, wo sie auch Ihre erste Vorrundenpartie absolvierten.

Gute Erinnerungen an Schweden

An Duelle mit Schweden haben die deutschen Fußballerinnen gute Erinnerungen. Seit 1995 ging kein Spiel bei Weltmeisterschaften mehr verloren. 2016 in Rio siegten die DFB-Frauen im Olympiafinale mit 2:1. Zur Matchwinnerin avancierte damals Dzsenifer Marozsan, die am Samstag in die Startelf zurückkehren soll. Auch das jüngste Aufeinandertreffen der beiden ewigen Rivalen verlief äußerst erfolgreich für Deutschland: Im ihrem zweiten Spiel als Bundestrainerin siegte Voss-Tecklenburg mit ihrer Mannschaft im April in Solna mit 2:1. Torschützinnen damals: Kathrin Hendrich und Linda Dallmann.