DFB-Team zieht souverän ins WM-Viertelfinale ein

von Hanno Bode

Die deutschen Fußballerinnen haben das Viertelfinale der WM in Frankreich erreicht. Der Rekordeuropameister setzte sich gegen Außenseiter Nigeria mit 3:0 (2:0) durch.

Deutschland war am frühen Samstagabend (22.06.19) im Stade des Alpes zu Grenoble wie erwartet von Beginn an tonangebend. Die sehr präsente Lina Magull besaß bereits nach sechs Minuten nach einer gefühlvollen Flanke von Svenja Huth die Chance zum 1:0. Ihr Schuss konnte gerade noch von Osinachi Ohale geblockt werden. Hernach rannte die Elf von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg erst einmal ziemlich ideenlos an. Allerdings gibt es gewiss auch leichtere Aufgaben, als gegen einen Gegner Chancen zu kreieren, der sich mit beinahe kompletter Mannschaft im und um den eigenen Strafraum aufstellt. Dem DFB-Team schien ein Geduldsspiel bevorzustehen.

Popp trifft in ihrem 100. Länderspiel

Dann aber profitierte der zweimalige Weltmeister von einer Unachtsamkeit der nigerianischen Hintermannschaft. Nach einem Eckstoß von Magull waren sich Onome Ebi und Uchenna Kanu nicht einig, wer sich der Bewachung von Alexandra Popp annehmen soll. So kam die deutsche Kapitänin in ihrem 100. Länderspiel im Fünfmeterraum frei zum Kopfball - das 1:0 (20.). Oder doch nicht? Die Unparteiische Yoshimi Yamashita (Japan) schaute sich die Szene, die zur Führung führte, nach einem Hinweis des Video-Schiedsrichterassistenten Carlos del Cerro Grande (Mexiko) jedenfalls noch einmal auf dem am Rasen stehenden Monitor an. Dort sah die Spielleiterin, dass Huth Nigerias Keeperin Chiamaka Nnadozie bei Popps Kopfball die Sicht nahm und zudem in abseitsverdächtiger Position stand. Nach konzentrierter Ansicht der TV-Bilder zeigte Yamashita zum Anstoßpunkt - Erleichterung bei den deutschen Frauen.