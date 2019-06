Deutschland macht gegen Südafrika vieles richtig

Südafrika in der Abwehr überfordert

Im Stade de la Mosson in Montpellier zeigte das Thermometer bei Anpfiff um 18 Uhr noch knapp 30 Grad Celsius an - das aber hielt die deutschen Spielerinnen nicht davon ab, immer wieder den schnellen Weg nach vorne zu suchen. Vor allem über die Flügel hatten die dieses Mal im 4-4-2 agierenden Deutschen Vorteile - und knackten dort immer wieder die Abwehr der Südafrikanerinnen.

Mit Melanie Leupolz, Lina Magull und WM-Startelf-Debütantin Klara Bühl waren nach der Spanien-Partie drei Spielerinnen neu reingerutscht ins DFB-Team (Lena Goeßling, Lena Sophie Oberdorf und Kathrin Hendrich blieben draußen). Die Hereinnahme von Leupolz machte sich in der 14. Minute in Form der frühesten deutschen Führung bei diesem Turnier bezahlt: Bei einer Ecke von Verena Schweers löste sich die 25-Jährige vom FC Bayern München an der Fünferlinie von ihrer Gegenspielerin - der Kopfball links ins Eck war dann kein großes Kunststück mehr. Deutschland zeigte sich hinten zwar erneut nicht ganz fehlerfrei, Südafrika fehlte aber die Qualität, um das auszunutzen. Die deutschen Spielerinnen machten es anders: Sara Däbritz staubte zum 2:0 ab, als Keeperin Andile Dlamini den Ball aus den Händen rutschen ließ (29.), Popp ließ noch vor der Pause - und nach einem schönen und schnellen Angriff des Teams - per Kopf das 3:0 folgen (40.).

Zerfahrene zweite Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel brachte Deutschland den Ball nur noch einmal regulär im gegnerischen Tor unter: Magull staubte in der 58. Minute zum 4:0 ab. Zwei weitere Treffer wurden wegen Abseitsstellungen zu Recht nicht anerkannt. In einer nun recht zerfahrenen Partie, in der beide Mannschaften den hohen Temperaturen Tribut zollen mussten, zeigten sich die DFB-Spielerinnen in der letzten halben Stunde vor dem gegnerischen Tor nicht mehr zielstrebig genug.

Das - und auch die Tatsache, dass Südafrika durch Janine van Wyk (71.) und Thembi Kgatlana (74.) noch zwei gute Chancen zum Ehrentreffer hatte - ändert aber nichts an der Tatsache, dass der deutsche Sieg trotz einer insgesamt zerfahrenen zweiten Hälfte mehr als verdient war.