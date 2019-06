01:39 min | 17.06.2019 | Das Erste Südafrika - Deutschland 0:4 Gruppenerster und eine gute Ausgangsposition für das Achtelfinale: Nach einem ungefährdeten 4:0-Sieg gegen Südafrika im letzten Vorrundenspiel hat das DFB-Team das erste Etappenziel der WM erreicht.

Deutsches Team

Deutschland erspielt sich souverän den Gruppensieg

von Uli Petersen

Die deutsche Nationalmannschaft hat das nächste Teilziel bei der Fußball-WM der Frauen erreicht: Mit dem dritten Sieg in der Vorrunde - einem deutlichen 4:0 (3:0) gegen Südafrika - erspielte sich die DFB-Elf eine gute Ausgangsposition für die K.o.-Runde.

Nach zwei knappen 1:0-Erfolgen gegen China und gegen Spanien hatte Deutschland das Achtelfinal-Ticket bereits vor dem Vorrunden-Finale gebucht. Am Montag (17.06.19) sollte nun im ersten Länderspiel gegen Südafrika überhaupt der Gruppensieg perfekt und Fortschritte spielerischer Art gemacht werden - daran hatte es in den beiden ersten Begegnungen nämlich noch gehapert. Und das Team um Kapitänin Alexandra Popp lieferte - zumindest im ersten Durchgang: Hohes Tempo, starkes Pressing und Lufthoheit im gegnerischen Strafraum waren die entscheidenden Attribute, die einen klaren und ungefährdeten Sieg einbrachten. Aber: In der Defensive gilt es weiter vorhandene Schwächen abzustellen, denn in der K.o.-Runde werden die kommenden Gegner mit Sicherheit gefährlicher in der Box zu Werke gehen als das Südafrika tat.

Während für "Banyana Banyana" das Turnier nach drei Niederlagen bereits beendet ist, geht es für Deutschland nun erst richtig los: Am Samstag (22.06.19, 17:30 Uhr) trifft die DFB-Elf im ersten WM-Achtelfinale in Grenoble als Sieger der Gruppe B auf den Vorrunden-Dritten aus der Gruppe A, C oder D. Welcher Gegner es konkret wird, entscheidet sich erst im Laufe der Woche. Doch egal, gegen wen die Voss-Tecklenburg-Schützlinge spielen müssen: Nach den drei ohne Gegentor gewonnenen Gruppenspielen (das gelang zuvor bei Weltmeisterschaften nur 1991 und 2007) können sie selbstbewusst in die nächste Partie gehen. Die beiden ersten Gruppengegner Spanien und China sind nach einem 0:0 im direkten Duell ebenfalls im WM-Achtelfinale dabei.