Macrons Rat an "Les Bleues": "Habt keine Angst"

Emmanuel Macron hat den französischen Fußballerinnen bei einem Besuch in deren WM-Quartier viel Glück für die bevorstehende Heim-WM gewünscht. "Habt keine Angst", riet das Staatsoberhaupt den Gastgeberinnen.

Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron hat am Dienstag (4.6.19) die Mannschaft der Gastgeberinnen in ihrem WM-Quartier in Clairefontaine aufgesucht und auf das anstehende Turnier eingeschworen. Am Freitag (7.6.19) bestreiten die Französinnen in Paris das Eröffnungsspiel gegen Südkorea. "Ich will euch keinen Druck machen, aber bei einer Sache bin ich mir sicher: Solche Wettbewerbe gewinnt, wer keine Angst hat. Daher habe ich nur eine Bitte an euch: Das Publikum und auch ich werden euch zujubeln - habt keine Angst!", sagte Macron. Kapitänin Amandine Henry versprach: "Wir alle werden 200 Prozent dafür geben, Frankreich stolz zu machen."

"Die ganze Nation wird hinter euch stehen"

Macron sprach als gutes Beispiel mehrmals die Heim-Weltmeisterschaft der Männer 1998 an, die "Les Bleus" gewann. "Das ist euer Jahr. Die ganze Nation wird hinter euch stehen", sagte das Staatsoberhaupt. Bereits im Vorjahr war Macron ein Glücksbringer. Auch den französischen Fußballern hatte er vor der WM in Russland einen Besuch abgestattet: Das Team von Trainer Didier Deschamps holte daraufhin den Titel.