FIFA reagiert: Keine Karten im Elfmeterschießen

Die Torhüterinnen können nach einer FIFA-Mitteilung aufatmen: Im Elfmeterschießen werden sie, auch wenn sie ihre Torlinie verlassen, keine Gelben oder Gelb-Roten Karten bekommen.

Kurz vor den ersten K.o.-Spielen bei der WM hat das International Football Association Board (IFAB) auf Antrag der FIFA die harsch kritisierte Elfmeterregelung im Fall eines Elfmeterschießens gelockert. Während der WM hatten schon drei Torhüterinnen eine Gelbe Karte bekommen, weil sie sich zu früh mit beiden Füßen von der Torlinie bewegt hatten. Beim Elfmeterschießen hätte das Platzverweise für die Keeperinnen nach sich ziehen können, dann hätte eine Feldspielerin ins Tor gehen müssen. "Das ist der richtige Schritt. Das gibt den Torhüterinnen mehr Freiheit im Kopf. Ich finde, das ist eine gute Entscheidung", kommentierte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg die Regelanpassung, die ausdrücklich nur für das Elfmeterschießen, nicht aber im normalen Spielverlauf gilt.

Der Videobeweis bleibt trotzdem

Und eines bleibt auch beim Elfmeterschießen beim Alten: Der Videobeweis kommt zur Anwendung. Das bedeutet, dass jeder Elfmeter genau untersucht wird. Das frühzeitige Verlassen der Linie führt also wie bereits im gesamten Turnierverlauf auch zur Wiederholung des Elfmeters. Bisher saß übrigens in allen drei Fällen der Nachschuss. Deshalb war bereits gewitzelt worden, die Spielerinnen dürften so lange schießen, bis der Ball drin ist. Besonders bitter war es für Schottland gelaufen, das nach einem wiederholten Elfmeter ausgeschieden waren.