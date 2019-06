Nachrichten

Drama um van Es: Verteidigerin droht erneut WM-Aus

Europameister Niederlande droht in Frankreich der Ausfall von Kika van Es. Die Verteidigerin zog sich im Testspiel gegen Australien einen Mittelhandbruch zu.

Kika van Es bleibt das Pech treu. Bereits die Weltmeisterschaft 2015 in Kanada hatte die niederländische Nationalspielerin wegen eines Beinbruchs verpasst. Nun muss die 27-Jährige auch um ihre Teilnahme an der WM in Frankreich bangen. Van Es zog sich bei der WM-Generalprobe des Europameisters am Samstagabend (1.6.19) in Eindhoven gegen Australien (3:0) einen Mittelhandbruch zu und muss operiert werden. Die Defensivspezialistin von Ajax Amsterdam vergoss bei ihrer Auswechslung bittere Tränen. Ihre Chancen auf ein Mitwirken in Frankreich sind offenbar gering.

Wiegmann nimmt Nouwen mit nach Frankreich

"Oranje"-Trainerin Sarina Wiegmann entschied wegen van Es' Verletzung, die 20-jährige Aniek Nouwen mit nach Frankreich zu nehmen. Die Verteidigerin der PSV Eindhoven zählt zu den Spielerinnen, die auf Abruf für das WM-Aufgebot der "Löwinnen" bereitstehen. Sollte Pechvogel van Es nicht rechtzeitig fit werden, würde Nouwen offiziell in den Kader nachrücken.