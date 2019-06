01:43 min | 13.06.2019 | Das Erste Australien - Brasilien 3:2 Nur zu Beginn machte Brasilien die Musik, am Ende sangen nur noch die Australierinnen. Sie bezwangen den Favoriten mit 3:2. Die Schiedsrichterin hatte alle Hände voll zu tun.

Wie Alicia Keys Australien zum Sieg verhalf

Australien hat seine Achtelfinal-Chancen bei der WM in Frankreich durch das 3:2 gegen Brasilien gewahrt. Indirekt hatte dabei auch Grammy-Gewinnerin Alicia Keys Anteil am Sieg der "Matildas".

Chloe Logarzo baute sich nach ihrem Treffer zum 2:2 gegen Brasilien mächtig vor der Tribüne des Stade de la Mosson in Montpellier auf. Das Power-Posing der australischen Nationalspielerin wirkte in anbetracht ihres doch etwas glücklichen Treffers - der Ball aus dem Halbfeld rutschte an Freund und Feind vorbei ins lange Eck - etwas überzogen. Doch die 24-Jährige beabsichtigte keineswegs, sich selbst zu inszenieren. Dass sich Logarzo in der Haltung der Komikfigur "Superwoman" präsentierte, gründete auf ihrer innigen Freundschaft zu ihrer Nationalmannschaftskameradin Laura Alleway, die wegen einer Fußverletzung aus dem WM-Kader der "Matildas" gestrichen worden war. "Mein Jubel war für sie. Sie singt mir vor den Spielen immer 'Superwoman' vor", verriet die Mittelfeldakteurin nach der Partie. Weil Alleway aber eben nicht mehr zu Australiens Weltmeisterschafts-Aufgebot gehört und damit keinen Zugang zu deren Kabine hat, war vor der Begegnung Improvisationskunst gefragt. Schließlich wollte Logarzo das Ritual unbedingt beibehalten.

"Weiß, dass das sehr kitischig klingt"

Alicia Keys Song "Superwoman" inspiriert die australische Nationalspielerin Chloe Logarzo.

Sie hätte sich den Song der US-amerikanischen Sängerin Alicia Keys natürlich auch von Band anhören können. Doch die derzeit für Washington Spirit kickende Mittelfeldfrau zog es vor, die gesanglich vermutlich etwas untalentierte Alleway das Lied trällern zu lassen. "Sie hat es mir am Telefon vorgesungen, bevor wir aufs Spielfeld gegangen sind. Ich weiß, dass das sehr kitschig klingt", erklärte die 24-Jährige. Damit ist diese hollywoodreife Geschichte allerdings noch nicht zu Ende erzählt. Denn Logarzo hatte sich im Falle eines eigenen Treffers nicht nur vorgenommen, wie "Superwoman" für die auf der Tribüne sitzende Alleway zu posieren. Sie malte sich auch eine Fünf auf ihre Hand, die sie nach ihrem Tor für alle sichtbar in die Höhe streckte. Die Fünf ist die Rückennummer der verletzten Australierin. Die 29-Jährige zeigte sich dann auch ganz gerührt nach der Partie. "Ich bin gesegnet mit den besten Mannschaftskameradinnen der Welt", schrieb die Verteidigerin auf Twitter.