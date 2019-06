Nachrichten

Niederlande bangen um Martens-Einsatz

Die niederländische Nationalmannschaft muss im WM-Viertelfinale gegen Italien heute Nachmittag (15.00 Uhr, live im Ersten und bei sportschau.de) möglicherweise auf ihre Starstürmerin Lieke Martens verzichten.

Die Außenangreiferin vom FC Barcelona konnte auch am Freitag (28.06.19) nicht am Mannschaftstraining des Europameisters teilnehmen. Bereits am Vortag hatte die 26-Jährige lediglich individuell trainieren können. Martens plagt sich bereits seit geraumer Zeit mit einer Zehenverletzung am linken Fuß herum. Nach der Achtelfinal-Partie gegen Japan (2:1), in der sie doppelt für die "Oranje Leeuwinnen" traf, klagte sie über große Schmerzen.

Beerensteyn steht als Ersatz bereit

Allerdings hat die frühere Bundesliga-Spielerin des MSV Duisburg die Hoffnung auf einen Einsatz gegen Italien noch nicht aufgegeben. "Es geht mir schon besser als gestern. Ich bin zuversichtlich, dass es klappen wird", hatte die 26-Jährige am Donnerstag (28.06.19) gesagt. Zugleich kündigte sie an, nur dann auflaufen zu wollen, wenn sie sich nicht zu stark durch ihre Verletzung beeinträchtigt fühlt: "Wenn ich die Mannschaft schwächen würde, würde ich nicht spielen. Das Wichtigste ist, dass wir ins Halbfinale kommen."

Einen Tag später hatte es nicht den Anschein, als ob die Spanien-Legionärin rechtzeitig fit werden würde. Sollte die "Weltfußballerin 2017" ausfallen, könnte Lineth Beerensteyn vom FC Bayern München zu ihrem ersten Startelf-Einsatz beim Turnier in Frankreich kommen.