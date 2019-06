Nachrichten

Frankreichs Titel-Traum lebt weiter - Brasilien geschlagen

von Uli Petersen

In einem bis zum Schluss spannenden Fußball-WM-Achtelfinale haben sich die französischen Gastgeberinnen knapp gegen Brasilien durchgesetzt. Die Entscheidung fiel erst durch einen Treffer in der zweiten Halbzeit der Verlängerung.

Der Traum vom WM-Titelgewinn im eigenen Land lebt für Les Bleues weiter. 21 Jahre nach dem Triumph der Männer-Nationalmannschaft im Endspiel gegen Brasilien (3:0) hat die Frauen-Equipe die erste K.o.-Runde bei ihrer Heim-WM mit Glück und Geschick überstanden. Kapitänin Amandine Henry traf in der 106. Minute nach einem Freistoß zum 2:1 gegen die Südamerikanerinnen - und verwandelte das Stadion in Le Havre am späten Sonntagabend (23.06.19) in ein blau-weiß-rotes Freudenmeer. Die Brasilianerinnen dagegen sanken beim Schlusspfiff enttäuscht zu Boden. Noch nie haben sie einen WM-Sieg eingefahren. Wie vor vier Jahren schieden sie bereits im Achtelfinale aus.

Frankreich trifft im Viertelfinale am Freitag (28.06.19, 21.00 Uhr) in Paris auf den Sieger des Achtelfinals zwischen Spanien und den USA (Montag, 24.06.19, 18.00 Uhr, live im Ersten und auf sportschau.de).

Videobeweis: Foul statt 1:0

Nach dem Anpfiff von Schiedsrichterin Marie-Soleil Beaudoin aus Kanada entwickelte sich im Stade Océane zunächst ein Geduldspiel, da keiner der beiden Titelaspiranten zu viel riskieren wollte. In 4-4-2-Formationen wurde auf defensive Stabilität gesetzt.

Die Brasilianerinnen wollten Ballbesitz, um die Offensive der Gastgeberinnen (bisher sieben Treffer in drei Partien) ins Leere laufen zu lassen. Das gelang rund 20 Minuten sehr gut. Dann aber traf Valerie Gauvin per Kopf beziehungsweise Schulter aus fünf Metern zum 1:0 (23.). Ach, nein, doch nicht: Videoschiedsrichter Massimiliano Irrati aus Italien meldete: Foul von Gauvin an der Fünfergrenze gegen Keeperin Bárbara, die den Ball schon mit den Händen berührt hatte und dann mit der Stürmerin kollidierte. Referee Beaudoin entschied nach dem Blick auf den Monitor: Foul, kein Tor! Fünf Minuten dauerten das Überprüfen der Szene per Video und die Behandlung von Bárbara auf dem Platz insgesamt.

Gauvin darf doch noch jubeln

Nach dem Nicht-Tor und bis zur Pause ging weiter defensive Ordnung vor Risiko in der Offensive. Cristiane (schon vier Turniertore) für Brasilien (44.) und Frankreichs Amel Majri in der Nachspielzeit kamen einem Torerfolg noch am nächsten. Nach dem Seitenwechsel waren es dann die Französinnen, die als erste die abwartende Haltung ablegten - und damit auch Erfolg hatten: Kadidiatou Diani ließ auf der rechten Seite die bereits verwarnte brasilianische Verteidigerin Tamires aussteigen, ihr perfektes flaches Zuspiel verwertete in der Mitte Gauvin zu "ihrem" zweiten 1:0 des Abends (52.) - das nun auch zählte.

Kein Abseits: Thaisa trifft zum Ausgleich

Thaisa sorgte für den zwischenzeitlichen Ausgleich der Brasilianerinnen.

Endlich wurde die Partie schnell, mitreißend und spektakulär: Cristiane traf per Kopf die Latte (55.), Wendie Renard (57.) und Eugenie Le Sommer (62.) ließen in Brasiliens Strafraum das mögliche 2:0 liegen. Die Südamerikanerinnen zielten besser: Thaisas Schuss brachte korrekterweise den Ausgleich (63.), obwohl zunächst auf Abseits entschieden worden war. Dem Videoschiedsrichter sei Dank.

Frankreich wollte die Partie in der Schlussphase der regulären Spielzeit entscheiden, doch die Gastgeberinnen kamen trotz großen Aufwands nicht zu weiteren klaren Torchancen. Brasilien wurde ein Treffer von Tamires zu Recht wegen Abseitsstellung aberkannt (86.), danach ging es in die Verlängerung. Bei Brasilien musste Torjägerin Cristiane verletzt vom Platz (96.). Frankreich rannte an, aber ohne Erfolg: Dianis Kopfball wurde sichere Beute von Bárbara (105.). Brasiliens Konterchance durch Debinha klärte Griedge Mbock Bathy für ihre bereits geschlagene Keeperin (105.+1). Statt einer Entscheidung vom Punkt im Elfmeterschießen, brachte ein Freistoß Frankreich eine Runde weiter: Amel Majris Hereingabe drückte Henry über die Linie (106.), die knappe Führung verteidigten die Gastgeberinnen mit vollem Einsatz - und Erfolg.