England bangt vor "Battle of Britain" um Duggan

WM-Mitfavorit England muss im "Battle of Britain" am Sonntag gegen Schottland möglicherweise auf seine Angreiferin Toni Duggan verzichten. Der 27-Jährigen zwickt es im Oberschenkel.

Starstürmerin Toni Duggan droht für Englands Auftaktspiel bei der Weltmeisterschaft in Frankreich gegen Schottland auszufallen. Die Angreiferin des Champions-League-Finalisten FC Barcelona musste am Samstag (08.06.19) das Abschlusstraining für das "Battle of Britain" am Sonntag (09.06.19, 18 Uhr, im Live-Ticker bei sportschau.de) abbrechen. Die 27-Jährige laboriert an Oberschenkelproblemen. Duggan spielt in den Planungen von Coach Phil Neville eine zentrale Rolle. In sämtlichen WM-Vorbereitungsspielen lief die Spanien-Legionärin von Beginn an auf. Besser als bei Duggan stehen offenbar die Einsatzchancen von Demi Stokes. Die Verteidigerin, die wegen Kniebeschwerden zu Wochenbeginn mit dem Training aussetzen musste, absolvierte die letzte Einheit vor dem Schottland-Duell ohne sichtbare Probleme.

Kerr in den Ritterstand erhoben

Große Freude herrschte derweil bei der schottischen Trainerin Shelley Kerr kurz vor dem Aufeinandertreffen mit den "Three Lionesses". Die 49-Jährige - seit 2017 im Amt - wurde für ihre Verdienste um den Fußball in ihrem Heimatland in den Orden des Britischen Empire aufgenommen. "Es kommt nicht oft vor, dass ich sprachlos bin. Aber als ich erfuhr, dass ich nun Member (Fünfte Ordensstufe, die Redaktion) bin, war ich wirklich überrascht. Es ist eine große Ehre für mich, ich bin sehr stolz darauf", sagte die frühere Kapitänin Schottlands. Nachdem sie nun in den Ritterstand erhoben wurde, fehlt wohl nur noch eines zu Kerrs Glück: Der sportliche Ritterschlag. Ein Erfolg gegen England wäre gewiss ein solcher.