48:30 min | 24.06.2019 | Das Erste

Spanien - USA – die erste Halbzeit

Rapinoe brachte WM-Topfavorit USA per Elfmeter früh in Führung, Hermoso konterte nach einem Fehler der Amerikanerinnen schnell: Die erste Halbzeit der Achtelfinalpartie in voller Länge.