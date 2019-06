00:52 min | 25.06.2019 | Das Erste

Martas emotionaler Aufruf an den Fußball-Nachwuchs

"Weint am Anfang, damit ihr am Ende lachen könnt!", nach dem WM-Aus richtete Brasiliens Superstar Marta unter Tränen einen flammenden Appell an den Fußball-Nachwuchs, der nicht nur für Brasilien gelten dürfte.