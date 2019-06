01:34 min | 31.01.2020 | Das Erste | Autor/in: Mayer, Oliver

Italien - Brasilien 0:1

Brasilien wehrte mit dem Sieg über Italien ein mögliches Aus in der Vorrunde ab. Marta traf nach einem umstrittenen Pfiff per Elfmeter. Doch auch die Italienerinnen durften am Ende jubeln.