02:48 min | 08.06.2019 | Das Erste | Autor/in: Blaschke, Ronny

Frauenfußball ist weit entfernt von "Equal Pay"

Zwischen dem Frauen- und Männerfußball in Deutschland liegen beim Zuschauerzuspruch, der medialen Beachtung und den Finanzen noch immer Welten. In anderen Ländern bewegt sich was.