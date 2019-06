01:35 min | 13.06.2019 | Das Erste

Ankunft der DFB-Frauen in der Sonne von Montpellier

Vom Regen ... nein, nicht in die Traufe, sondern in die Wärme von Montpellier. Deutschlands Fußballfrauen freuen sich über Sonne in Südfrankreich und auf einen netten Strandbesuch.