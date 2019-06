01:41 min | 14.05.2019 | Das Erste Der deutsche Kader für die WM 2019 23 Spielerinnen gehören zum deutschen Kader für die Fußball-Weltmeisterschaft in Frankreich. Das Aufgebot im Überblick.

Deutsches Team

Verteidigerin Maier wechselt zum FC Arsenal

Verteidigerin Leonie Maier verlässt den FC Bayern München nach sechs Jahren in Richtung London. Die Nationalspielerin wechselt zum FC Arsenal.

Verteidigerin Leonie Maier schlägt nach der WM in Frankreich ihre Zelte in London auf. Die 69-malige deutsche Nationalspielerin wechselt vom FC Bayern München zum FC Arsenal. Am Freitag (31.5.19) gab der englische Meister die Verpflichtung der 26-Jährigen bekannt. Bei den "Gunners" wird die gebürtige Stuttgarterin Mannschaftskameradin von Tabea Kemme, die im vergangenen Jahr von Turbine Potdsam an die Themse gewechselt war.

"Zeit für mich, ein neues Kapitel aufzuschlagen"

Maiers Vertrag bei den Bayern war ausgelaufen. Sie ist nach Torhüterin Manuela Zinsberger (Österreich) und der Niederländerin Jill Roord bereits die dritte Spielerin des Champions-League-Halbfinalisten, die es in diesem Sommer vom FCB zu Arsenal zieht. "Nach sechs Jahren in München war es an der Zeit für mich, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Es war schon immer ein Traum von mir, im Ausland zu spielen. Für mich ist es eine große Ehre, bei Arsenal sein zu dürfen", sagte Maier. "Sie ist eine talentierte Verteidigerin und hat ein sehr großes Spielverständnis", lobte Arsenal-Coach Joseph "Pepe" Montemurro die Nationalspielerin, die am Donnerstag (30.5.19) beim 2:0-Erfolg des DFB-Teams gegen Chile nicht zum Einsatz kam.