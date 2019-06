01:14 min | 27.06.2019 | Das Erste Norwegen - England 0:3 Unter den Augen von David Beckham qualifizierten sich die Engländerinnen mit einem klaren Sieg über Norwegen fürs WM-Halbfinale. Nach einem Blitzstart drückten sie weiter mächtig aufs Tempo.

Sjögren bleibt trotz Viertelfinal-Aus Norwegen-Coach

Die anvisierte Medaille und die damit verbundene Olympia-Qualifikation hat Norwegen durch das Viertelfinal-Aus gegen England verpasst. Trotz der verpassten Ziele darf Trainer Martin Sjögren bleiben.

Der norwegische Fußball-Verband Norges Fotballforbund (NFF) setzt die Zusammenarbeit mit seinem Nationaltrainer Martin Sjögren trotz des Viertelfinal-Ausscheidens bei der WM in Frankreich fort. Lise Klaveness, Direktorin für Elitefußball beim NFF, erklärte der Zeitung "Aftenposten", dass der Vertrag mit dem 42-Jährigen bereits vor dem Duell am Donnerstagabend (27.06.19) mit England (0:3) bis 2020 verlängert wurde. Der Kontrakt beinhalte zudem eine Option auf ein weiteres Jahr, sagte Klaveness. Der Zeitpunkt der Bekanntgabe überraschte. Denn die Zielvorgabe des Verbandes hat Sjögren nicht erfüllt. Der Schwede sollte mit dem zweimaligen Europameister in Frankreich eine Medaille holen oder zumindest die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 schaffen. Letzteres ist ebenfalls nicht mehr möglich. Dafür hätte Norwegen eines der drei besten europäischen Teams werden müssen.

Hansen: "Er macht einen fantastischen Job"

"Man kann sehen, welche Fortschritte erzielt wurden. Ich finde, dass Sjögren sehr gute Arbeit macht", sagte Klaveness. Der Coach selbst wollte sich nach dem WM-Aus auf Nachfrage zunächst nicht zu seiner Vertragssituation äußern, bestätigte dann aber doch, dass er mindestens bis 2020 Trainer der Skandinavierinnen bleibt. Bei den Spielerinnen stieß die Entscheidung des Verbandes auf große Zustimmung. "Er macht einen fantastischen Job. Es wäre schade gewesen, nicht weiter mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen", erklärte Angreiferin Caroline Hansen.

Neuaufbau trägt Früchte

Sjögren hatte die norwegische Auswahl 2016 übernommen. Bei der Europameisterschaft ein Jahr später schieden die Skandinavierinnen bereits in der Vorrunde ohne Punktgewinn aus. Dennoch hielt der NFF an dem Trainer, der einen Neuaufbau der Mannschaft forcierte, fest. Die Qualifikation für die WM sowie das bis zum Viertelfinale gute Auftreten des Teams in Frankreich bestätigten den Verband in seiner Entscheidung.