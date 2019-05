Nachrichten

Schottland schlägt Jamaika vor Rekordkulisse

Schottland hat sich im Testspiel zweier WM-Neulinge knapp gegen Jamaika durchgesetzt. 18.555 Zuschauer verfolgten die Partie, in der sich Gäste-Topstürmerin Khadija Shaw verletzte.

Es waren bereits über 20 Minuten des WM-Vorbereitungsspiels zwischen Schottland und Jamaika absolviert, da strömten am Dienstag (28.5.19) noch immer Hunderte von Zuschauern in den Hampden Park zu Glasgow. Am Ende wohnten dem Duell der beiden Weltmeisterschafts-Debütanten 18.555 Zuschauer bei, darunter auch Regierungschefin Nicola Sturgeon. Nie zuvor hatte die schottische Frauen-Auswahl eine Heimpartie vor so einer großen Kulisse bestritten. Der bisherige Bestwert lag bei 4.098 Schaulustigen. Er war im vergangenen Jahr bei einer Partie gegen die Schweiz in Paisley aufgestellt worden. "Ich bin in einer Zeit aufgewachsen, in der wir zwei Ligen hatten und bei internationalen Spielen weniger als 1.000 Zuschauer zugeguckt haben. Es ist großartig, vor dem WM-Beginn vor über 18.000 Leuten in Hampden gespielt zu haben", freute sich die schottische Trainerin Michelle "Shelley" Kerr.

Kerr: "Müssen diese Fehler abstellen"

Während die 49-Jährige über den Zuschauerzuspruch sehr glücklich war, fand die frühere Nationalspielerin am Auftritt ihres Teams einen großen Kritikpunkt: Die teils schlampige Defensivarbeit. "Wir haben das Spiel dominiert, müssen aber diese Fehler abstellen. Das wird wichtig, wenn wir gegen stärkere Mannschaften spielen", sagte Kerr. Gegen Jamaika, den in der FIFA-Weltrangliste am niedrigsten platzierten WM-Teilnehmer, reichte es trotz zweier Abwehrpatzer zu einem 3:2 (2:1)-Erfolg. Nutznießerin war jeweils Khadija Shaw. Die 22-Jährige traf zum 1:0 (15.) und 2:2 (49.) für die "Reggae Girlz". Für die Gastgeberinnen waren Erin Cuthbert mit einem fulminaten Distanzschuss (30.), Caroline Weir per feinem Freistoß (35.) und Sophie Howard (69./Kopfball) erfolgreich.

"Reggae Girlz" bangen um Shaw und McCoy

Jamaika-Stürmerin Khadija Shaw (M.) musste gegen Schottland verletzt den Platz verlassen.

Während die Schottinen nach der Partie von ihren vielen Fans gefeiert wurden und um die Wette strahlten, war die Stimmung beim jamaikanischen Team gedrückt. Das gründete allerdings nicht primär auf der Niederlage, sondern der Sorge um Ausnahmestürmerin Shaw. Die 22-Jährige musste in der 66. Minute mit einer Knöchelverletzung ausgewechselt werden. Jamaikas Assistenzcoach Lorne Donaldson erklärte, dass sich der Trainerstab derzeit nicht sicher sei, ob Shaw bis zur WM-Auftaktpartie am 9. Juni gegen Brasilien wieder einsatzbereit ist. Doch damit noch nicht genug der schlechten Nachrichten für den ersten Karibikstaat, der sich für eine Frauen-Weltmeisterschaft qualifizieren konnte. In Kayla McCoy schied eine weitere Angreiferin in der zweiten Hälfte verletzt aus. Auch die gebürtige US-Amerikanerin droht offenbar gegen Brasilien auszufallen. Eine MRT-Untersuchung soll nun Aufschluss über die Schwere ihrer Verletzung geben.