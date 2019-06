01:45 min | 17.06.2019 | Das Erste Südkorea - Norwegen 1:2 Dank zweier Elfmeter hat Norwegen das letzte Spiel in Gruppe A glanzlos gewonnen und steht als Zweiter im Achtelfinale. Für Südkorea ist das Turnier beendet. Das Team zeigte zum Abschluss die bessere Leistung als Norwegen.

Nachrichten

Norwegen droht Ausfall von Starstürmerin Hansen

Norwegen muss in seinem WM-Achtelfinale am Samstag möglicherweise auf Topstürmerin Caroline Hansen verzichten. Die 24-Jährige zog sich im Spiel gegen Südkorea eine Knöchelverletzung zu.

Norwegen muss seinen 2:1-Erfolg im WM-Gruppenspiel gegen Südkorea möglicherweise teuer bezahlen. Starstürmerin Caroline Hansen zog sich im Duell mit den Asiatinnen eine Knöchelverletzung im linken Fuß zu und droht für die Achtelfinale-Partie der Skandinavierinnen am kommenden Samstag (Gegner steht noch nicht fest) auszufallen. Eine MRT-Untersuchung bei der 24-Jährigen soll nun Aufschluss über die Schwere der Blessur geben. Hansen musste in der 54. Minute der Begegnung ausgewechselt werden. Die Südkoreanerin Chae-rim Kang hatte sie zuvor mit einem Tritt auf den Fuß im Strafraum zu Fall gebracht. Den fälligen Strafstoß verwandelte Isabell Herlovsen zum 2:0.

"Die Schmerzen waren zu groß"

Kurz darauf nahm Hansen mit Tränen in den Augen auf der Auswechselbank Platz. Sie sei in diesen Momenten "enttäuscht und besorgt" gewesen, gab die vormalige Angreiferin des VfL Wolfsburg später zu Protokoll. "Ich dachte, ich könnte weiterspielen. Aber die Schmerzen waren zu groß", ergänzte die 24-Jährige. Den Rest des Spiels schaute sie mit einem Eisbeutel auf dem Fuß an. Das Stadion konnte Hansen später nur mithilfe einer Krücke verlassen. Ihren Ausfall könnte Norwegen wohl nur schwer kompensieren. Sie wäre nach Ada Hegerberg, die aus Protest gegen die Zustände im norwegischen Fußballverband in Frankreich fehlt, die zweite Topstürmerin, die Coach Martin Sjögren ersetzen muss.