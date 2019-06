DFB-Team nach Frankreich abgereist

02:45 min | 02.06.2019 | Das Erste | Autor/in: Inka Blumensaat Die DFB-Frauen auf dem Weg zur WM Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft freut sich auf die anstehende Weltmeisterschaft in Frankreich. Einziger Wermutstropfen ist die Verletzung von Torhüterin Almuth Schult.

Die deutschen Fußballerinnen haben am Montagnachmittag mit ihrer "Tour de France" begonnen. Per Chartermaschine ging es für den Olympiasieger ins WM-Gastgeberland, wo die DFB-Auswahl in Rennes ihr Lager aufschlägt.

Die deutschen Fußballerinnen sind am Montagnachmittag (3.6.19) nach einem freien Wochenende nach Frankreich zur am kommenden Freitag (7.6.19) beginnenden Weltmeisterschaft aufgebrochen. Nach einem gemeinsamen Mittagessen in einem Frankfurter Nobel-Hotel ging es für die Delegation des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) mit einer Chartermaschine nach Rennes. Dort steht für den Rekordeuropameister und Olympiasieger am kommenden Samstag (9.6.19) das Auftaktspiel in der Gruppe B gegen China an. "Wir sind froh, dass es jetzt endlich losgeht", sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg vor dem Abflug. "Endlich ist es so weit, alle haben ein Strahlen im Gesicht, dass die Zeit endlich gekommen ist", erklärte Kapitänin Alexandra Popp.

Bei drittem WM-Sieg winkt Rekordprämie

In Rennes schlägt der zweimalige Weltmeister sein Lager zunächst im "Domaine de Cicé-Blossac" auf, einem hübsch gelegenen Vier-Sterne-Hotel direkt an einem Golfplatz. Ein schöner Ort zum Trainieren - und zum Träumen. Denn die Zielvorgabe der DFB-Auswahl ist ambitioniert: Das Ticket für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio soll gelöst werden. Dazu muss Deutschland unter die drei besten Teams Europas kommen. "Da von den Favoriten ja auch einige aus Europa kommen, müssen wir dafür schon weit kommen", sagte Popp. Holt das Team den dritten Stern, erhalten die Spielerinnen eine Rekordprämie. 65.000 Euro gibt es pro Kopf für den Titelgewinn, dazu 10.000 Euro für die erfolgreiche Olympia-Qualifikation.

Fokus liegt auf Auftaktgegner China

Doch zunächst gilt der Fokus dem Auftakt gegen China. "Wir wollen gut in die Gruppenphase starten, um uns gutes Selbstvertrauen zu holen für die K.o.-Phase, wenn es um die Wurst geht", erklärte Vize-Kapitänin Svenja Huth. Voss-Tecklenburg warnte davor, die Asiatinnen zu unterschätzen. "Das ist eine physisch starke und eingespielte Mannschaft. Da müssen wir viel auf den Platz bringen."