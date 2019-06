Nachrichten

DFB-Frauen treffen im Achtelfinale auf Nigeria

Die deutschen Fußballerinen spielen im WM-Achtelfinale am Samstag (22.06.19, 17.30 Uhr, im Live-Ticker auf sportschau.de) gegen Nigeria. Das ergaben am Donnerstag (20.06.19) die beiden abschließenden Spiele in der Gruppe F.

Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg musste bis zu den abschließenden Spielen der Gruppe F warten, bis der Gegner für die erste Partie in der K.o.-Runde in Grenoble feststand. "Wir wissen, dass Nigeria ein starkes Team ist, das haben sie in der Gruppenphase bewiesen. Speziell im letzten Spiel gegen Frankreich haben sie gezeigt, wozu sie in der Lage sind. Wir wissen, dass da ein Brocken auf uns zukommt. Aber wir wollen auf uns gucken, wollen den nächsten Schritt machen", sagte die Bundestrainerin mit Blick auf das Achtelfinal-Duell mit den Afrikanerinnen. Alle sieben bisherigen Duelle mit Nigeria gewann der zweimalige Weltmeister.

Gegen Brasilien frühestens im Finale ...

Die Afrikanerinnen hatten in der Gruppe A als Dritter lediglich drei Punkte erreicht. Sie profitierten am Ende vom2:0-Erfolg Chiles gegen Thailand. Die Südamerikanerinnen hätten ein Tor mehr für den Achtelfinaleinzug gebraucht - sie wären dann an Nigeria vorbeigezogen.

Brasilien war als Dritter der Gruppe C in die Runde der letzten 16 eingezogen und wäre in dem Fall der deutsche Achtelfinal-Gegner gewesen. Gegen Brasilien und auch gegen den amtierenden Weltmeister USA würde das DFB-Team nun frühestens im WM-Endspiel treffen.

Der Modus der Fußball-WM der Frauen in Frankreich sieht vor, dass die vier besten der insgesamt sechs Gruppen-Dritten in die K.o.-Runde einziehen.