Brasilien ohne Fabiana - Hoffnung bei Marta

Rechtsverteidigerin Fabiana fehlt Brasilien bei der WM. Die 29-Jährige zog sich eine schwere Oberschenkelverletzung zu. Marta ist nach elftägiger Trainingspause derweil auf dem Weg der Besserung.

Brasilien muss bei der Weltmeisterschaft in Frankreich auf seine Rechtsverteidigerin Fabiana da Silva Simões verzichten. Die 29-Jährige zog sich im Trainingslager der Südamerikanerinnen im portugiesischen Portimao eine Verletzung des Halbsehnenmuskels im rechten Oberschenkel zu. Nach eingehender Beratung beschlossen die medizinische Abteilung des Nationalteams sowie Trainer Oswaldo Fumeiro Alvarez, die frühere Spielerin des FC Barcelona aus dem WM-Kader zu streichen. Nach Angaben des brasilianischen Fußball-Verbandes, der Confederação Brasileira de Futebol (CBF), bestand bei der Verteidigerin keine Aussicht auf schnelle Genesung. Für Fabiana, so ihr Kurzname, wurde die ein Jahr jüngere Poliana Barbosa Medeiros nachnominiert. Sie reiste direkt ins WM-Camp der Brasilianerinnen nach Grenoble.

Marta macht Fortschritte

Der Südamerika-Meister bestreitet am kommenden Sonntag (9.6.19) im Stade des Alpes seine Weltmeisterschafts-Auftaktpartie gegen den krassen Außenseiter und Turnier-Debütanten Jamaika. Ob die Brasilianerinnen dabei auf ihren Superstar Marta zurückgreifen können, ist weiter sehr fraglich. Die sechsmalige "Weltfußballerin" laboriert noch immer an den Folgen eines Faserrisses im hinteren Beugemuskel des linken Beines, den sie sich ebenfalls in Portugal zugezogen hatte. Nach elftägiger Trainingspause macht die 33-Jährige nach CBF-Angaben zwar Fortschritte und wird wieder langsam an das Mannschaftstraining herangeführt. Ein Einsatz gegen die "Reggae Girlz" könnte aber zu früh kommen für die Ausnahmeangreiferin. Zumal ihr Mitwirken in den darauffolgenden Gruppenspielen gegen die weitaus stärker als Jamaika einzustufenden Australierinnen und Italienerinnen für Brasilien von höherer Bedeutung sein dürfte.