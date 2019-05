Deutsches Team

Jetzt live: Bekanntgabe des deutschen WM-Kaders

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg gibt in Frankfurt ihr Aufgebot für die WM-Mission bekannt. Sportschau.de zeigt die Nominierung jetzt hier im Livestream!

min | 14.05.2019 WM-Kadernominierung jetzt live Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg gibt ihr Aufgebot für die WM-Mission bekannt. Die Nominierung hier im Livestream!

Nur 23 Auserwählte finden Platz im Aufgebot für die Endrunde in Frankreich (7. Juni bis 7. Juli), ein Quintett wird zusätzlich als Back-up für den finalen Lehrgang in Grassau inklusive Generalprobe am 30. Mai (live im Ersten) in Regensburg gegen Chile nominiert. Seit Jahresbeginn hat die neue Bundestrainerin für das Kaderpuzzle gecastet, nun fällt die Entscheidung.

Nationaltorhüterin Schult angeschlagen

Akute Sorgen bereitet Nationaltorhüterin Almuth Schult, die mit Schulterproblemen zu kämpfen hat. Untersuchungen sollen in dieser Woche Klarheit über die Schwere der Verletzung bringen. "Noch sind wir zuversichtlich", sagte die 28-Jährige vom Double-Gewinner VfL Wolfsburg vergangene Woche. Als Nummer zwei hinter Schult hat sich Merle Frohms etabliert, allerdings hat die Freiburgerin erst vier Länderspiele vorzuweisen.

Um die Position dahinter kämpfen Lisa Schmitz (Turbine Potsdam), Carina Schlüter (SC Sand) und nach einem überstandenen Kreuzbandriss Laura Benkarth (Bayern München). Schon nach den Tests in Schweden (2:1) und gegen Japan (2:2) im April hatte Voss-Tecklenburg das Grundgerüst von 18, 19 Spielerinnen im Kopf. Bei den restlichen Kandidatinnen "werden am Ende viele Komponenten eine Rolle spielen", sagte Voss-Tecklenburg.

Auch eine Frage des Charakters

Die 51-Jährige legt großen Wert auf Positionsflexibilität, achtet aber auch immens auf Charaktereigenschaften. Sie verfüge über "unterschiedliche Typen" und "spannende Persönlichkeiten". Für designierte Ergänzungsspielerinnen stelle sich zudem die Frage: "Kann ich mit dieser Rolle umgehen, bleibe ich positiv?" Das könnte Youngstern wie Lena Oberdorf (17) und Klara Bühl (18) leichter fallen als gestandenen Spielerinnen. Die erfahrenste Akteurin, Verteidigerin Babett Peter (118 Länderspiele), hatte aufgrund dieser Perspektive kürzlich ihren Rücktritt aus dem Nationalteam bekannt gegeben.

Fixpunkte des Teams sind die Kapitäninnen Alexandra Popp und Svenja Huth, zudem Dzsenifer Marozsan mit ihrer "besonderen fußballerischen Qualität" (Voss-Tecklenburg). In der Zentrale seien zudem "Melanie Leupolz und Sara Däbritz in der Lage, unser Spiel zu bestimmen".

Am 3. Juni reist der Rekordeuropameister nach Frankreich, wo in der Gruppe B China (8. Juni/Rennes), Spanien (12. Juni/Valenciennes) und Neuling Südafrika (17. Juni/Montpellier) warten.